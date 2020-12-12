У пилота «Формулы-1» Райкконена загорелся болид в Абу-Даби

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен столкнулся с непредвиденными трудностями во время свободных заездов Гран-при Абу-Даби: его болид загорелся на трассе. Об этом сообщается на официальной странице «Формулы-1» в Twitter.

Гонщик не сразу заметил возгорание, но его предупредили члены команды по рации. Он хладнокровно остановился и покинул горящую машину.

После этого Райкконен принялся помогать тушить болид. Журналистам он рассказал, что ничего не испугался и надеется, что его команда сможет исправить машину.

Ранее во время гонки гран-при Бахрейна в рамках «Формулы-1» болид пилота команды «Хаас» Ромена Грожана взорвался. Инцидент произошел после столкновения с машиной россиянина Даниила Квята.