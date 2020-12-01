«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» в матче Лиги чемпионов

Московский «Локомотив» проиграл «Ред Булл Зальцбург» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:3 и лишился шансов на выход в плей-офф турнира.

Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Счет открыл на 28-й минуте нападающий австрийского клуба Мергим Бериша. В конце первого тайма, на 41-й минуте, он оформил дубль в ворота Маринато Гильерме.

Полузащитник «красно-зеленых» Антон Миранчук на 79-й минуте реализовал пенальти. Однако через 2 минуты гости забили третий гол в ворота «Локомотива». На 81-й минуте нападающий Карим Адейеми ворвался в штрафную и пробил в дальний угол.

После сегодняшней победы «Зальцбург» поднялся на третье место в турнирной таблице группы А Лиги Чемпионов. Австрийцы за пять матчей группового этапа набрали 4 очка, у них по одной победе, поражению и ничьей. «Локомотив» находится на четвертой, последней строчке, с 3 очками. Первую строку турнирной таблицы с 12 очками заняла «Бавария», на второй находится мадридский «Атлетико» с 5 очками. Таким образом московский клуб лишился шансов на выход из группы Лиги чемпионов.