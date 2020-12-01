Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» в матче Лиги чемпионов

Тамара Астапенкова
22:55 01.12.2020
Встреча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, которая проходила в Москве, закончилась со счетом 1:3.
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» в матче Лиги чемпионов
© Фото: Григорий Сысоев РИА Новости

Московский «Локомотив» проиграл «Ред Булл Зальцбург» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:3 и лишился шансов на выход в плей-офф турнира.

Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Счет открыл на 28-й минуте нападающий австрийского клуба Мергим Бериша. В конце первого тайма, на 41-й минуте, он оформил дубль в ворота Маринато Гильерме.

Полузащитник «красно-зеленых» Антон Миранчук на 79-й минуте реализовал пенальти. Однако через 2 минуты гости забили третий гол в ворота «Локомотива». На 81-й минуте нападающий Карим Адейеми ворвался в штрафную и пробил в дальний угол.

После сегодняшней победы «Зальцбург» поднялся на третье место в турнирной таблице группы А Лиги Чемпионов. Австрийцы за пять матчей группового этапа набрали 4 очка, у них по одной победе, поражению и ничьей. «Локомотив» находится на четвертой, последней строчке, с 3 очками. Первую строку турнирной таблицы с 12 очками заняла «Бавария», на второй находится мадридский «Атлетико» с 5 очками. Таким образом московский клуб лишился шансов на выход из группы Лиги чемпионов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
20:32 В стране и мире
МИД РФ: машина российской дипмиссии подорвалась на СВУ в Кабуле
17:12 В стране и мире
Видео
Задержание протаранившего толпу людей в Трире попало на видео
16:22 В стране и мире
Видео
Названо место похорон Ирины Антоновой
15:11 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры задержания предполагаемого казанского «душителя»
14:10 В стране и мире
«Не могу простить себя»: Ефремов написал письмо жене погибшего в ДТП Сергея Захарова
Популярное
Популярное
Видео
Уникальный «блинчатый» лед на реке под Кировом попал на видео
Видео
Австралийка голыми руками вырвала щенка из хватки питона: видео
В Британии нашли останки «русалки»
«Теоретический блеф»: эксперт о модели украинского танка, который представили как «убийцу Арматы»
Чудовище из глубин: ученые раскрыли одну из тайн Бермудского треугольника
Видео
В Абу-Даби одновременно взорвали четыре небоскреба: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.