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РПЛ проведет проверку после потасовки на матче «Спартак» - «Сочи»

Алексей Курильченко
21:15 12.12.2020
Конфликт произошел после окончания матча 18-го тура российской премьер-лиги.
РПЛ проведет проверку после потасовки на матче «Спартак» - «Сочи»
© Фото: Dmitry Golubovich Global Look Press

Российская премьер-лига сообщила о начале проверик по факту конфликта после матча 18-го тура между командами «Сочи» и «Спартак». Об этом сообщили в пресс-службе РПЛ.

«После окончания матча 18-го тура РПЛ "Сочи" - "Спартак" в подтрибунном помещении возник словесный конфликт между вратарем хозяев Сосланом Джанаевым и главным тренером гостей Доменико Тедеско. Игроки и персонал обеих команд попытались успокоить ситуацию, однако в ходе перепалки, со слов тренера "Спартака" Андреаса Хинкеля, на него оказал физическое воздействие полузащитник "Сочи" Жоаозиньо. Проводится проверка» - говорится в сообщении пресс-службы.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Сочи». А пресс-службе «Спартака» сообщили, что инициатором конфликта был тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин. По словам представителей «Сочи», виновником конфликта был Тедеско.

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