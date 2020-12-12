«Зенит» стал лидером РПЛ после победы над «Динамо»

Петербургский «Зенит» победил «Динамо» в ходе матча 18-го тура Российской премьер-лиги. Два мяча в ворота московской команда забил Артем Дзюба. Третий гол забил Сердар Азмун на 84 минуте. Гол в ворота хозяев забил Николай Комличенко с пенальти.

В результате матча «Зенит» набрал 38 очков и стал единоличным лидером чемпионата России, опередив московский «Спартак» на три балла. «Динамо» занимает четвертое место.

Для Артема Дзюбы голы в ворота «Динамо» стали 84-м и 85-м в составе петербургской команды. Игрок занял четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории «Зенита», обойдя Владимира Клеменьтьева. На данный момент лидером команды по числу забитых является Александр Кержаков - на его счету 163 забитых мяча.