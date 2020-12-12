Стал известен новый президент Международной ассоциации бокса
Голосование состоялось в субботу на конгрессе AIBA, который прошел в онлайн-формате.
© Фото: Martin Poolemoodboard Globallookpress
Новым президентом Международной ассоциации бокса избран Умар Кремлев. Голосование состоялось в субботу на конгрессе AIBA, который прошел в онлайн-формате.
Кремлев набрал 57,33% голосов. Второе место на выборах занял ван дер Ворст (30%), третье - Мустасан (12,67%).
Свои кандидатуры также выдвинули Рами Аль-Масри (Германия), Анас Аль-Отаиба (ОАЭ), Сулейман Микаилов (Азербайджан), Доминго Солано (Доминиканская Республика), Борис ван дер Ворст (Нидерланды) и исполняющий обязанности президента AIBA Мохамед Мустасан (Марокко). Позднее Солано и Аль-Масри сняли свои кандидатуры.
Ранее Кремлев занимал должность генерального секретаря Федерации бокса в 2017 году. Также он является первым вице-президентом Европейской конфедерации бокса.