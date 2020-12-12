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Стал известен новый президент Международной ассоциации бокса

Ирина Киселенко
19:10 12.12.2020
Голосование состоялось в субботу на конгрессе AIBA, который прошел в онлайн-формате.
Стал известен новый президент Международной ассоциации бокса
© Фото: Martin Poolemoodboard Globallookpress

Новым президентом Международной ассоциации бокса избран Умар Кремлев. Голосование состоялось в субботу на конгрессе AIBA, который прошел в онлайн-формате.

Кремлев набрал 57,33% голосов. Второе место на выборах занял ван дер Ворст (30%), третье - Мустасан (12,67%).

Свои кандидатуры также выдвинули Рами Аль-Масри (Германия), Анас Аль-Отаиба (ОАЭ), Сулейман Микаилов (Азербайджан), Доминго Солано (Доминиканская Республика), Борис ван дер Ворст (Нидерланды) и исполняющий обязанности президента AIBA Мохамед Мустасан (Марокко). Позднее Солано и Аль-Масри сняли свои кандидатуры.

Ранее Кремлев занимал должность генерального секретаря Федерации бокса в 2017 году. Также он является первым вице-президентом Европейской конфедерации бокса.

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