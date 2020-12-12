Липницкая присоединилась к команде Плющенко

Олимпийская чемпионка Игр в Сочи 2014 года в командных соревнованиях по фигурному катанию Юлия Липницкая возвращается на лед. Правда, на этот раз уже не в качестве спортсменки, а в качестве тренера. Липницкая присоединилась к тренерскому штабу академии двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.

«Очень рад, что к моей команде присоединилась Юля Липницкая! Юля не только мой большой друг, но и большой профессионал», - отметил Плющенко в Instagram.

Юлия Липницкая, которая также является чемпионкой Европы-2014 года, завершила карьеру в 2017 году. Вскоре она вышла замуж за своего коллегу, фигуриста Владислава Тарасенко. В июне 2020 года у пары родилась дочь Каталина.