Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Липницкая присоединилась к команде Плющенко

Валентина Пескова
13:06 12.12.2020
Чемпионка Олимпиады по фигурному катанию в Сочи 2014 года Юлия Липницкая завершила спортивную карьеру в 2017 году, после чего успела выйти замуж и родить дочь.
Липницкая присоединилась к команде Плющенко
© Фото: Paul Kitagaki, Jr.ZUMAPRESS, Globallookpress

Олимпийская чемпионка Игр в Сочи 2014 года в командных соревнованиях по фигурному катанию Юлия Липницкая возвращается на лед. Правда, на этот раз уже не в качестве спортсменки, а в качестве тренера. Липницкая присоединилась к тренерскому штабу академии двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.

«Очень рад, что к моей команде присоединилась Юля Липницкая! Юля не только мой большой друг, но и большой профессионал», - отметил Плющенко в Instagram.

Юлия Липницкая, которая также является чемпионкой Европы-2014  года, завершила карьеру в 2017 году. Вскоре она вышла замуж за своего коллегу, фигуриста Владислава Тарасенко. В июне 2020 года у пары родилась дочь Каталина.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
12:34 В стране и мире
Парковки в Москве будут бесплатными в новогодние праздники
12:02 В стране и мире
Названы дата и место похорон Валентина Гафта
11:15 В стране и мире
Первый энергоблок Ровенской АЭС на Украине отключился от сети
10:16 В стране и мире
Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Пскова
08:59 В стране и мире
Видео
Итальянский волонтер, просивший у Путина гражданство, получил паспорт
Популярное
Популярное
Видео
В США разгадали одно из зашифрованных посланий серийного убийцы Зодиака
Иранскую звезду соцсетей осудили на 10 лет за фото в Instagram
Видео
«Адмирал Горшков» выполнил пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Белом море: видео
Расследовавший Розуэлльский инцидент офицер нашел на месте катастрофы «инопланетные письмена»
Ученые обнаружили на Аляске подводный супервулкан
Таинственный монолит появился в Киеве
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.