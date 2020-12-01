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Нурмагомедов планирует убедить главу МОК включить ММА в программу Олимпиады

Ян Брацкий
20:29 01.12.2020
Чемпион UFC уверен, что по своей зрелищности поединки ММА смогут соперничать с футболом и легкой атлетикой.
Нурмагомедов планирует убедить главу МОК включить ММА в программу Олимпиады
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости

Непобедимый российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил о необходимости включения смешанных единоборств (ММА) в программу Олимпийских игр. По словам бойца, это остается его главной задачей на ближайшее время.

«Включение ММА в Олимпиаду - одна из главных моих задач на ближайшие пару лет, мы уже работаем в этом направлении. В ближайшее время у меня будет много встреч, в том числе и с президентом олимпийского комитета. Думаю, если не в Париже, то в Лос-Анджелесе у нас есть большие шансы продвинуть ММА», - цитирует ТАСС слова Нурмагомедова.

По его мнению, на сегодняшний день существует ряд препятствий для осуществления идеи, однако со временем, уверен Нурмагомедов, руководство МОК удастся переубедить.

«Единственный вопрос в жестокости вида спорта. На Олимпиаде не приветствуется это, они не хотят, чтобы было много крови. Но в плане узнаваемости, спонсорства, интереса для телевидения, думаю, что если ММА войдет в программу Олимпиады, то по интересу будет на одном уровне с футболом и легкой атлетикой», - считает россиянин.

В октябре Хабиб Нурмагомедов провел свой заключительный бой в карьере против американца Джастина Гейджи. Всего на счету прославленного спортсмена 29 побед и ни одного поражения.

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