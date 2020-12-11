Спорт В ФФКР назвали «трагедией для спортсменов» отмену чемпионата Европы Светлана Иванова Отмена чемпионата Европы стала трагедией для многих европейских спортсменов, полагает гендиректор ФФКР Александр Коган. © Фото: Raniero Corbelletti, AFLO, Globallookpress Гендиректор Федерации фигурного катания России Александр Коган назвал отмену чемпионата Европы по фигурному катанию трагедией для многих спортсменов. «Мне очень жаль, что чемпионат Европы отменен. Это, конечно, трагедия для многих европейских спортсменов», - цитирует Когана РИА Новости. Гендиректор ФФКР добавил, что российские фигуристы обладают некоторыми преимуществами из-за сохранения соревновательного календаря в РФ. По словам Когана, это делается, чтобы спортсмены имели возможности продолжать соревноваться. «С другой стороны, здоровье и безопасность - это главное, но жалко, что ISU принял такое решение», - резюмировал чиновник. В четверг, 10 декабря, Международный союз конькобежцев отменил ряд крупных соревнований. Среди них чемпионат по фигурному катанию - 2021, который должен был принять хорватский Загреб с 25 по 31 января 2021 года, и финал Гран-при по фигурному катанию сезона 2020/21, ожидающийся в Пекине 10-13 декабря 2020 года. В ISU свое решение объяснили ухудшением ситуации с пандемией коронавируса и увеличением рисков для организаторов и участников. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика