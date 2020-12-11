В ФФКР назвали «трагедией для спортсменов» отмену чемпионата Европы
Гендиректор Федерации фигурного катания России Александр Коган назвал отмену чемпионата Европы по фигурному катанию трагедией для многих спортсменов.
«Мне очень жаль, что чемпионат Европы отменен. Это, конечно, трагедия для многих европейских спортсменов», - цитирует Когана РИА Новости.
Гендиректор ФФКР добавил, что российские фигуристы обладают некоторыми преимуществами из-за сохранения соревновательного календаря в РФ. По словам Когана, это делается, чтобы спортсмены имели возможности продолжать соревноваться.
«С другой стороны, здоровье и безопасность - это главное, но жалко, что ISU принял такое решение», - резюмировал чиновник.
В четверг, 10 декабря, Международный союз конькобежцев отменил ряд крупных соревнований. Среди них чемпионат по фигурному катанию - 2021, который должен был принять хорватский Загреб с 25 по 31 января 2021 года, и финал Гран-при по фигурному катанию сезона 2020/21, ожидающийся в Пекине 10-13 декабря 2020 года. В ISU свое решение объяснили ухудшением ситуации с пандемией коронавируса и увеличением рисков для организаторов и участников.