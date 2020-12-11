ЦСКА проиграл загребскому «Динамо» в Лиге Европы

Московский футбольный клуб ЦСКА уступил «Динамо» из Загреба в рамках поединка в групповом этапе Лиги Европы. «Армейцы» закончили выступления в еврокубках в текущем сезоне, не сумев одержать ни одной победы на групповом этапе турнира.

Матч, проходивший в Хорватии, завершился со счетом 3:1 в пользу «Динамо». В составе загребского клуба голы забили Йошко Гвардиол, Мислав Оршич и Лирим Кастрати. Москвичи смогли ответить лишь точным ударом Кристияна Бистровича.

Ранее другой московский клуб, «Локомотив», проиграл «Баварии» из Мюнхена в поединке в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, которая состоялась в Мюнхене, завершилась со счетом 2:0 в пользу немецкого коллектива.