У семикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона выявили COVID-19

Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Льюис Хэмилтон заразился коронавирусом. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы команды «Мерседес», чьим представителем он является.

Во вторник, 1 декабря, гонщик почувствовал легкое недомогание, после чего сдал тест, подтвердивший инфицирование. Стоит отметить, что на прошлой неделе Хэмилтон проходил тестирование трижды, и все результаты были отрицательными.

Теперь британец, который в минувшие выходные поднимался на верхнюю ступень подиума в 15-м этапе чемпионата мира по автогонкам «Формула-1» Гран-при Бахрейна, пропустит последний этап сезона-2020 - Гран-при Сахира, - запланированный на ближайшие выходные, с 4 по 6 декабря. О том, кто заменит Хэмилтона, пока не сообщается.