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Кокорин перешел в ФК «Сочи»

Александра Арсентьева
10:47 21.01.2020
За команду он будет играть на правах аренды.
Кокорин перешел в ФК «Сочи»
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Футбольный клуб «Сочи» на своей официальной странице Twitter объявил о переходе нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

Спортсмен будет играть за сочинскую команду на правах аренды, которая рассчитана до окончания нынешнего сезона.

Осенью 2018 года Кокорин со своим братом Кириллом, футболистом Павлом Мамаевым и другом Александром Протасовицким попал в СИЗО из-за двух потасовок в центре столицы. В сентябре 2019 года спортсмены были освобождены, но ФК «Зенит» отказали во включении форварда в заявку на сезон, в связи с чем Кокорин не провел ни одной игры в нынешней кампании.

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