Спорт Умер чемпион мира по футболу Паоло Росси Кирилл Васин Росси скончался «из-за неизлечимой болезни». Подробности случившегося не называются. © Фото: Omega Sabattini R3688_Omega_Sabattini Globallookpress В Италии сообщили о смерти легендарного форварда Паоло Росси. Он умер в возрасте 64 лет. Как пишет Gazzetta dello Sport, Росси скончался «из-за неизлечимой болезни». Подробности случившегося не называются. Паоло Росси в составе сборной Италии в 1982 году выиграл Чемпионат мира, став лучшим бомбардиром и лучшим игроком турнира. В этом же году получил «Золотой мяч». На клубном уровне, кроме прочих, защищал цвета «Ювентуса» и «Милана». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика