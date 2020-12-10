ISU отменил Чемпионат Европы по фигурному катанию

В 2021 будет отменен ряд соревнований по фигурному катанию / ISU отменил часть соревнований по фигурному катанию / Международный союз конькобежцев отменил ряд крупных соревнований

Международный союз конькобежцев ISU сообщил об отмене нескольких соревнований и чемпионатов по фигурному катанию из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В конце января должен был состояться Чемпионат Европы 2021 года по фигурному катанию в Хорватии. Соревнования планировалось провести с 25 по 31 января с Загребе.

«Совет ISU принял решение отменить мероприятие ввиду ухудшения ситуации с пандемией коронавируса во всем мире и последующим увеличением рисков для организаторов и участников» - говорится в сообщении.

Также организация отменила проведения финала Гран-при по фигурному катанию сезона-2020/21, которое должно было состояться с 10 по 13 декабря 2020 года в Пекине. Теперь проведение организацией мероприятий в Китае было исключено.

Отменены и юниорские чемпионаты - один из них должен был пройти в китайском Харбине, второй - во французском Лионе. Оба мероприятия были запланированы на март 2021 года.