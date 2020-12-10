Спорт Сборная России сыграет с командой Франции на молодежном ЧЕ-2021 Ирина Киселенко Российская «молодежка» сыграет в финальном турнире чемпионата Европы впервые с 2013 года. © Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости На групповом этапе молодежного чемпионата Европы 2021 футболисты борной России сыграют с командой Франции. Жеребьевка прошла в швейцарском Ньоне. Другими соперниками сборной России по группе С стали команды Исландии и Дании. Групповой этап и плей-офф молодежного чемпионата Европы пройдут отдельно - с 24 по 31 марта и с 31 мая по 6 июня соответственно.



Составы остальных групп: группа А: Венгрия, Германия, Румыния, Нидерланды; группа B: Словения, Испания, Чехия, Италия; группа D: Португалия, Хорватия, Англия, Швейцария.



Ранее РФС подал заявку на проведение в Краснодаре части матчей молодежного ЧЕ 2021 года. Для проведения матчей заявлены стадионы «Краснодар», вместимостью 35 тысяч зрителей, и «Краснодар-2», который находится на завершающей стадии строительства и рассчитан на семь тысяч зрителей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика