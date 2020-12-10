Россия сохраняет 39-е место в рейтинге ФИФА
Большинство команд сохранило свое положение из-за отсутствия матчей.
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Международная федерация футбола опубликовала на своем сайте обновленный рейтинг стран. Отмечается, что положение большинства стран с прошлого года осталось неизменным - из-за отсутствия международных матчей.
Россия занимает 39-е место в общем рейтинге. Тройку лидеров занимают Бельгия, Франция и Бразилия.
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