«Локомотив» уступил «Баварии» в матче Лиги чемпионов

Московский футбольный клуб «Локомотив» проиграл «Баварии» из Мюнхена в поединке в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, которая состоялась в Мюнхене, завершилась со счетом 2:0 в пользу немецкого коллектива.

В ворота «железнодорожников» по голу забили Никлас Зюле и Эрик-Максим Шупо-Мотинг. Таким образом, «Локомотив» с тремя очками занял последнее место в группе и не смог пробиться в весеннюю стадию еврокубков.

Ранее санкт-петербургский «Зенит» проиграл другому немецкому коллективу – «Боруссии» из Дортмунда и также остался на последнем месте в группе. Клубу из Петербурга в данном розыгрыше удалось набрать всего одно очко.