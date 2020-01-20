Генсек РФС выступил против расширения Российской премьер-лиги

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев выступил с критикой планов по расширению участников Российской премьер-лиги до 18 команд. По мнению спортивного чиновника, данная мера не решит насущных проблем лиги.

Алаев обратил внимание на тот факт, что подобное изменение РПЛ автоматически затронет и ФНЛ, и ПФЛ, и Кубок России.

«Необходимо проанализировать и рассмотреть изменение всей пирамиды, и только после этого принимать решение о расширении РПЛ», - цитирует его «Р-Спорт».

Кроме того, добавил Алаев, он не является сторонником того, чтобы менять правила турнира по ходу проведения соревнования.

«Лично для меня непонятно, как, отыграв 19 туров, мы собираемся менять регламент и нарушить систему обмена сразу в трех лигах», - констатировал чиновник.

Сейчас в высшем дивизионе чемпионата России по футболу играют 16 команд. Их число не менялось с 1998 года.

Окончательное решение по этому вопросу примет исполком РФС.