Если поддерживают дома - нас не победить: «Камаз-мастер» с триумфом вернулся с «Дакара»

В аэропорту Шереметьево встретили триумфаторов ралли-марафона «Дакар», который завершился в Саудовской Аравии в пятницу. Десятки людей приехали, чтобы поздравить команду «Камаз-мастер». Рейс из Дубая прибыл около полуночи по московскому времени. Несмотря на поздний час, поприветствовать и поздравить команду собралось больше 100 человек - родственники, друзья, болельщики и журналисты.

«На финише часто слышался вопрос, от зрителей, от местных шейхов, которые многие впервые увидели российский «Камаз»: "Почему победили?". Где бы не находился россиянин, в какой бы точке планеты, если его поддерживают дома - мы вместе, и нас сложно победить», - отметил руководитель команды Владимир Чагин.

Команда «Камаз-мастер» в 17-й раз одержала победу в зачете грузовиков. Второй раз в карьере лучшим в гонке стал экипаж под управлением Андрея Каргинова, экипаж Антона Шибалова занял второе место.