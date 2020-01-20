Российские хоккеисты обыграли датчан с разгромным счетом на юношеской Олимпиаде

Сборная России по хоккею нанесла крупное поражение команде Дании во втором туре группового этапа на зимней юношеской Олимпиаде. Соревнования проходят в швейцарской Лозанне.

Матч закончился со счетом 9:0 в пользу российской команды.

Это уже вторая победа наших хоккеистов на турнире. До этого они обыграли сборную Канады со счетом 6:2.

Таким образом наша сборная вышла в полуфинал, куда попадают по две лучшие команды из обеих групп. Каждая группа состоит из трех команд.

Соперник сборной России в полуфинале будет назван позднее.