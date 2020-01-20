Российские хоккеисты обыграли датчан с разгромным счетом на юношеской Олимпиаде
До этого наша сборная победила Канаду со счетом 6:2.
© Фото: Vedran Galijas, imago-images.de, Globallookpress
Сборная России по хоккею нанесла крупное поражение команде Дании во втором туре группового этапа на зимней юношеской Олимпиаде. Соревнования проходят в швейцарской Лозанне.
Матч закончился со счетом 9:0 в пользу российской команды.
Это уже вторая победа наших хоккеистов на турнире. До этого они обыграли сборную Канады со счетом 6:2.
Таким образом наша сборная вышла в полуфинал, куда попадают по две лучшие команды из обеих групп. Каждая группа состоит из трех команд.
Соперник сборной России в полуфинале будет назван позднее.