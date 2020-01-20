Возможный бой Нурмагомедова и Мейвезера: прогнозы и шансы

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер выложил в своем Instagram постер боя против чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. «Звезда» решила узнать у спортсменов, букмекеров и промоутеров боев, по каким правилам, на их взгляд, будет проходить вероятный поединок и каков его исход.

Российский промоутер спортивных соревнований, организатор матчей профессионального бокса Владимир Хрюнов заявил, что бой между спортсменами невозможен.

«У Хабиба есть назначенный тяжелый бой с Фергюсоном. Флойд Мейвезер сидит, просто выпускает какие-то комплименты тому или иному. Если они решат подраться между собой - в состоянии собрать самую большую в истории спорта аудиторию. Бой с Мейвезером возможен только по правилам бокса. Я думаю, если что, у Хабиба должно получиться», - завил Хрюнов.

Чемпион мира в тяжелом весе Николай Валуев не верит в то, что поединок между Мейвезером и Нурмагомедовым состоится, однако если бой все же пройдет, то спортсмены будут биться по правилам рукопашного боя.

«Если поединок будет по правилам бокса, это вряд ли будет бокс, это будет, мне кажется, избиение. Надо объективно отдавать отчет: где уровень ударной техники Хабиба, и где Мейвезера. Спортивной составляющей в таком бое ноль», - сказал четырехкратный чемпион мира по боевому самбо Виталий Минаков.

Если поединок будет проходить по правилам смешанных единоборств, то, по его мнению, у Мейвезера нет шансов.