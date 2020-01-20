Флойд Мейвезер заявил о реванше с Макгрегором

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер объявил о матче-реванше с ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором. Об этом американский спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

Во время предыдущей их встречи в 2017 году победу одержал Мейвезер.

В воскресенье, 19 января, в рамках турнира UFC 46 Конор Макгрегор нокаутировал Дональда Серроне в первом раунде на 40 секунде.

Эта победа стала для него первой после поражения от российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова осенью 2018 года.