40 секунд славы: Макгрегор одержал победу над Серроне на турнире UFC
Бой в полусреднем весе завершился победой Макгрегора техническим нокаутом на первой минуте первого раунда.
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Ирландец Конор Макгрегор одержал победу над американцем Дональдом Серроне. Ожидаемый многими бой закончился техническим нокаутом на первой минуте первого раунда, буквально не начавшись. Турнир UFC 246 проходит в Лас-Вегасе.
Для Макгрегора бой стал первым после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова осенью 2018 года.
На счету 31-летнего ирландца – 26 поединков в смешанных единоборствах. Он одержал 22 победы и потерпел четыре поражения.
Серроне принял участие в 51 поединке. Он выигрывал в 36 боях, а уступал 14 раз. Еще один бой был признан несостоявшимся. В своем предыдущем бою 14 сентября Серроне уступил техническим нокаутом соотечественнику Джастину Гэтжи.