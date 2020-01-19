40 секунд славы: Макгрегор одержал победу над Серроне на турнире UFC

Ирландец Конор Макгрегор одержал победу над американцем Дональдом Серроне. Ожидаемый многими бой закончился техническим нокаутом на первой минуте первого раунда, буквально не начавшись. Турнир UFC 246 проходит в Лас-Вегасе.

Для Макгрегора бой стал первым после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова осенью 2018 года.

На счету 31-летнего ирландца – 26 поединков в смешанных единоборствах. Он одержал 22 победы и потерпел четыре поражения.

Серроне принял участие в 51 поединке. Он выигрывал в 36 боях, а уступал 14 раз. Еще один бой был признан несостоявшимся. В своем предыдущем бою 14 сентября Серроне уступил техническим нокаутом соотечественнику Джастину Гэтжи.