Российский боец Аскаров впервые одержал победу в UFC

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Аскар Аскаров одержал первую победу в Абсолютном бойцовском турнире (UFC).

Боец встретился с американцем Тимом Эллиотом. Турнир UFC 246 проходил в Лас-Вегасе. Несмотря на то, что бой длился все три раунда, состязание закончилось победой Аскарова - единогласной по решению судей.

Для россиянина это был второй бой в UFC. Соперником Аскаров стал Эллиот, который выступает в Абсолютном бойцовском турнире с 2016 года. Американец располагается выше россиянина в официальных рейтингах.