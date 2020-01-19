Лыжник Большунов победил в гонке преследования на этапе КМ в Чехии

Российский лыжник Александр Большунов победил в гонке преследования на этапе Кубка мира в Чехии. Россиянин оказался самым быстрым на дистанции в 15 километров и преодолел ее за 37 минут и 1,3 секунды.

Вторым финишный створ пересек норвежец Йоханнес Хесфлот Клебо, который уступил лидеру 47,7 секунды. Замкнул тройку призеров соотечественник Клебо, лыжник Симен Хегстад Крюгер (+47,2).

Благодаря очередной победе на этапе Кубка мира, Большунов упрочил свое лидерство в общем зачете.