Лыжник Большунов победил в гонке преследования на этапе КМ в Чехии
Дистанцию в 15 километров классическим стилем Большунов преодолел за 37 минут 1,3 секунды.
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Российский лыжник Александр Большунов победил в гонке преследования на этапе Кубка мира в Чехии. Россиянин оказался самым быстрым на дистанции в 15 километров и преодолел ее за 37 минут и 1,3 секунды.
Вторым финишный створ пересек норвежец Йоханнес Хесфлот Клебо, который уступил лидеру 47,7 секунды. Замкнул тройку призеров соотечественник Клебо, лыжник Симен Хегстад Крюгер (+47,2).
Благодаря очередной победе на этапе Кубка мира, Большунов упрочил свое лидерство в общем зачете.