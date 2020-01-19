Овечкин оформил хет-трики в двух матчах NHL подряд

Хоккеисты Washington Capitals обыграли New York Islanders в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 6:4.

Хет-трик в игре оформил Александр Овечкин. Российский нападающий отличился в середине первого, в начале и конце третьего периодов.

В результате «столичные» набрали 71 очко и продолжают лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. New York Islanders занимают пятое место - у них 60 баллов.

Ранее, 17 января, команда Овечкина одолела на своем льду New Jersey Devils - 5:2.

В следующем матче Washington Capitals сразится с Montreal Canadiens, а New York Islanders встретится с Carolina Hurricanes.

Ранее по итогам матча с New York Islanders Александр Овечкин вошел в десятку лучших снайперов в истории NHL. На его счету теперь 690 заброшенных шайб.