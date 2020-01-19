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«Миллион вариантов»: эксперты оценили исход возможного реванша Макгрегора и Нурмагомедова

Наталия Майорова
11:35 19.01.2020
По мнению экспертов, реванш между бойцами был бы интересен. В свою очередь, президент UFC отметил важность поединка для наследия Нурмагомедова.
«Миллион вариантов»: эксперты оценили исход возможного реванша Макгрегора и Нурмагомедова
© Фото: twitter.com ufcnews, Globallookpress

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что возможный реванш между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором точно пройдет не в Москве по ряду причин.

В качестве рассматриваемых мест он назвал Великобританию, Нью-Йорк, Даллас или Лас-Вегас.

«Вегас - это всегда лучшее место для такого боя, но Хабиб не большой фанат Вегаса после того, что произошло здесь в последний раз», - сказал Уайт на пресс-конференции.

Что же касается самого боя-реванша, то он, по мнению президента UFC, будет важен для наследия Нурмагомедова.

«Все хотят подраться с Конором. Конор с ума сходит, насколько сильно он хочет реванш (с Хабибом – прим. ред.), потому что знает, что он не был готов на 100%», - цитирует его РИА Новости.

Уайт также подчеркнул, что бой с Нурмагомедовым должен состояться, поскольку если он одолеет Тони Фергюсона, а затем снова Макгрегора, то завершит карьеру со статистикой 30 побед и 0 поражений, что «будет нечто».

В свою очередь, бывший чемпион WBA и IBF в первом тяжелом весе по боксу Денис Лебедев в комментарии «Звезде» отметил, что бой между Макгрегором и Нурмагомедовым был бы интересен.

«В данном виде спорта деньги - всему голова», - сказал он.

По мнению бывшего бойца ММА, а ныне актера Олега Тактарова, в настоящее время существует миллион вариантов развития событий.

Сегодня, 19 января, ирландец Конор Макгрегор одержал победу над американцем Дональдом Серроне. Ожидаемый многими бой закончился техническим нокаутом на первой минуте первого раунда, буквально не начавшись. Турнир UFC 246 прошел в Лас-Вегасе.

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