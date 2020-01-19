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Вырывая победу: топ-5 самых быстрых нокаутов в истории UFC

Наталия Майорова
10:59 19.01.2020
Поставленный в 2011 году рекорд по продолжительности боя в шесть секунд был побит в 2019 году. Состязание Макгрегора, которое состоялось сегодня, несмотря на 40 секунд сражения и вовсе не попало в пятерку рекордсменов.
Вырывая победу: топ-5 самых быстрых нокаутов в истории UFC
© Фото: Hans Gutknecht, Globallookpress

Сегодня, 19 января, прошел бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне. Состязание состоялось на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе. Удивительно, но ирландцу потребовалось около 40 секунд, чтобы одержать победу: бой закончился техническим нокаутом на первой минуте первого раунда. Этот поединок стал для Макгрегора первым после после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова осенью 2018 года.

Несмотря на то, что ожидаемый многими бой закончился, буквально не успев начаться, он не стал самым коротким поединком в истории UFC. «Звезда» вспомнила, какой поединок по длительности действительно является рекордсменом, а какие были близки к тому, чтобы побить рекорд.

Американский «скорострел»

Боец смешанного стиля Хорхе Масвидаль из США одержал победу над своим соотечественником Беном Аскреном в рамках турнира UFC 239 в Лас-Вегасе в июле прошлого года всего за пять секунд. Столько времени американцу потребовалось, чтобы, благодаря нокауту, войти в историю. Аскрен пропустил удар коленом в голову, после чего рухнул на настил и уже не смог подняться. Этот нокаут стал самым быстрым в истории UFC.

«Корейский зомби»: 6 секунд на победу

В декабре 2011 года полулегковес Чан Сунг Джанг по прозвищу «Корейский зомби» всего за шесть секунд одержал победу над канадцем Марком Хомиником. Это произошло на турнире UFC 140 в Канаде. «Корейский зомби» буквально шокировал публику, когда пробил левой на первых секундах боя, после чего Хоминик открылся для удара правой. Тогда Джанг отправил канадца в нокаут, что было рекордом до 2019 года.

Третье место: две победы за 7 секунд

Справедливо будет сначала вспомнить о семисекундной феерии августа 2009 года, когда тяжеловес из США Тодд Даффи одержал победу над канадцем Тимом Хейгом. Турнир UFC 102 прошел в американском штате Орегон. Дафии выбросил серию ударов, уничтожив соперника и установив рекорд по нокауту в тяжелом весе.

К сожалению, Хейга не стало на 36-м году жизни: он умер из-за последствий после его поражения нокаутом в боксерском поединке с Адамом Брейдвудом. Канадец после боя почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Там Хейгу сделали операцию для снижения давления, вызванного кровоизлиянием в мозг, однако боец впал в кому. Спустя некоторое время сердце канадца перестало биться.

Еще один бой, который длился семь секунд, произошел на турнир UFC 149 в Канаде в 2012 году. Тогда полутяжеловес из Австралии Энтони Перош проиграл канадцу Райану Джиммо: последний не только отправил соперника в нокаут, но и стал причиной появления интернет-мема о  первом поражении австралийца за два года.

Четвертое место: 8 секунд на три поединка

В 1996 году на турнире UFC 8 в Пуэрто-Рико прошло состязание между представителями категории промежуточного веса американца Дона Фрая и местным жителем Томасом Рамирезом. Боец из США вышел в клетку с весом в 93 килограмма против соперника, весившего почти 186 килограммов. Представление длилось дольше, чем само противостояние: Фрай пошел на соперника с серией ударов и нанес удар справа по челюсти Рамиреза, отправив его в нокаут. Пуэрториканец потерял сознание еще до того, как рухнул на пол. Для Фрая это была первая победа в UFC.

Восемь секунд - довольно частое явление в турнире. В 2008 году американский полутяжеловес Джеймс Ирвин буквально вырубил своего соотечественника Александра Хьюстона на UFC Fight Night в Канаде.

Столько же времени занял бой между полулегковесом Макваном Амирхани из Финляндии и Энди Огла из Великобритании в 2015 году. Финн пробил коленом в прыжке своего соперника сразу со стартовым гудком, игнорируя при этом попытку британца поприветствовать оппонента.

Еще один поединок на восемь секунд, завершившийся нокаутом, стал рекордным для полусреднего веса. Английский боец ямайского происхождения Леон Эдвардс сразился с американцем Сетом Базински и буквально вырубил своего противника левым прямым ударом. Турнир UFC Fight Night 64 прошел в польском Кракове в 2015 году.

Пятое место: 9 секунд для удара в челюсть

Американский боец Грей Мейнард в 2007 году поучаствовал в UFC Fight Night в Неваде, где вырвал победу у соотечественника Джо Вереса. Мейнард попытался показать тейкдаун, вынудив противника опустить руки, однако после этого нанес левый боковой удар в челюсть. Верес оказался поражен таким нападением.

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