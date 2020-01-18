«Сработали слаженно» экипаж «КАМАЗ-мастер» о победе на «Дакар-2020»

Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов прокомментировал «Звезде» победу в «Дакар-2020». По его словам, эмоции от происходящего просто переполняют.

«Наконец-то мы финишировали. Ждал этого момента. Шесть лет прошло с первой моей победы с 2014 года. Стремились к этому долго и упорно. Принимали участие во многих соревнованиях. Никак не получалось…. Наконец-таки свершилось. Спасибо всей команде, спасибо всем болельщикам», - сказал он.

В свою очередь, другой пилот команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов отметил слаженность работы команды.

«Поздравляем с финишем. Ребята молодцы. Довезли наши победные позиции, а мы вовремя подстраховали. Сработали слаженно, подтвердили свой уровень. Будем стараться и дальше биться на всех соревнованиях и доказывать, что КАМАЗ - лучший на всех ралли», - сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил команду «КАМАЗ-Мастер» с победой в «Дакар-2020». Российские пилоты стали лучшими в зачете грузовиков, и это уже 17-я по счету победа команды в истории марафона.

Экипаж Андрея Каргинова, который лидировал в общем зачете, преодолел последний этап в 447 километров на одном дыхании и первым пересек финишный створ. Техника отработала безупречно, и позволила россиянам взойти на высшую ступень пьедестала.