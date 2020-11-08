Боец ММА Харитонов победил нокаутом британца Томпсона
Россиянин сумел завершить поединок уже в первом раунде.
© Фото: Григорий Сысоев, РИА новости
Известный российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов победил британца Оли Томпсона в рамках турнира промоушена PaRus Fight Championship MMA, который состоялся в Дубае (ОАЭ).
Россиянин сумел завершить поединок досрочно, отправив своего оппонента в нокаут в первом раунде.
За свою спортивную профессиональную карьеру 40-летний Харитонов провел 39 боев, из которых в 31 одержал победу. На счету его ровесника Томпсона 21 победа при 12 поражениях.
Не так давно россиянин попробовал свои силы и в профессиональном боксе. В сентябре этого года Сергей Харитонов встретился в ринге с британцем Дэнни Уильямсом и одержал убедительную победу, завершив бой досрочно, во втором раунде.