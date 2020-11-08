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Первый за десять лет футбольный матч состоялся в Алеппо

Алексей Алексеев
03:33 08.11.2020
После начала боевых действий спортивную арену в Алеппо захватили боевики, однако стадион не получил серьезных повреждений.
Первый за десять лет футбольный матч состоялся в Алеппо
© Фото: ТРК Звезда

Первый за десять лет футбольный матч прошел на отремонтированном стадионе в сирийском Алеппо. Клубы «Аль-Иттихад» и «Хурия» сыграли вничью.

Арену построили незадолго до начала войны и почти сразу стадион перешел в руки боевиков, но благо он не пострадал под обстрелами и после небольшого косметического ремонта тысячи болельщиков срывают голоса, поддерживая любимый клуб и радуются возможности, как и прежде, насладиться футболом.

«Я очень рад вновь прийти на этот стадион. Вы знаете, у нас тут немало болельщиков и у всех была мечта, что в Алеппо возродится профессиональный футбол. Теперь мечтаем, чтобы сирийская сборная выступила на чемпионате мира», - поделился болельщик клуба  «Хурия» Махмуд Эльвес.

Стадион утопает в красном. Это цвет команды «Аль Иттихад» из Алеппо. Скучавшие по футболу болельщики не замолкают ни на секунду, яростно откликаясь на каждый отбор мяча, на каждый пас, хотя действительно результативных действий на поле не так много.

«Клуб "Аль Иттихад" после войны выступает уже третий раз, но на этом стадионе впервые. После долгого перерыва играют, если честно, не очень. Но мы все равно рады, сегодня в Алеппо большой футбольный праздник», - признался болельщик клуба «Аль-Иттихад» Махмуд Яхди.

Сыграть на этом стадионе мечтал и капитан команды «Хурия» Мустафа Хасан. Когда шли сражения он молился, чтобы сюда не прилетела ни одна бомба. Теперь надеется, что мяч не попадет в сетку ворот его команды

«Очень приятно вновь выйти на поле, приятно видеть столько болельщиков. К качеству поля и стадиона в целом нет никаких вопросов. Надеемся показать всем красивую и результативную игру», - пообещал футболист.

Здесь по настоящему любят футбол. Сирийцы болеют страстно, азартно и надеются, что в будущем бескомпромиссные баталии в их стране будут проходить только на стадионах.

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