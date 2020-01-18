Овечкин вошел в десятку лучших снайперов в истории NHL

Российский хоккеист Александр Овечкин, играющий за «Вашингтон Кэпиталз», занял десятое место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» он забросил 690-ю шайбу в своей карьере, догнав канадского нападающего Марио Лемье. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте NHL.

Если Овечкин забьет еще две шайбы, то он поднимется на девятое место, на котором сейчас находится бывший канадский хоккеист Стив Айзерман.

В тройку лучших снайперов в истории NHL сейчас входят канадцы Уэйн Гретцки, забивший 894 шайбы, Горди Хоу - 801 шайба, а также чешский нападающий Яромир Ягр - 766 шайб.

Свою профессиональную карьеру Александр Овечкин начал в 2001 году. Он играл за московское «Динамо». С 2005 года нападающий выступает за «Вашингтон Кэпиталз» и является капитаном команды. На счету у хоккеиста 1133 матча.