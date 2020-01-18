Сборная России по хоккею разгромила канадцев на юношеской Олимпиаде

Сборная России по хоккею начала свое выступление на юношеских Олимпийских играх с разгрома канадских сверстников. Встреча в швейцарской Лозанне завершилась со счетом 6:2 в пользу россиян.

В составе нашей команды заброшенными шайбами отметились Матвей Мичков и Вячеслав Малов. Свой вклад в общую победу внесли также Руслан Газизов и Илья Квочко.

Ближе к концу встречи канадский тренер заменил вратаря, но это не оказало принципиального влияния на игру «кленовых листьев», которые постоянно удалялись, оставляя свою сборную в меньшинстве. Все на что хватило юных соперников - две шайбы престижа, которые записали на свой счет Адамо Фантилли и Дентон Матейчук.

Российская национальная команда выступает в группе В вместе с Канадой и Данией. В турнире принимают участие спортсмены 2004 года рождения и младше.