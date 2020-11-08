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Дзюба сыграет в матче против «Краснодара» без капитанской повязки

Анна Назайкина
18:18 08.11.2020
Ранее спортсмен был выведен из состава сборной России по футболу на ближайшие матчи.
Дзюба сыграет в матче против «Краснодара» без капитанской повязки
© Фото: Alexander Kulebyakin, Global Look Press

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сыграет с первых минут в матче 14-го тура Российской премьер-лиги против «Краснодара». Состав петербургской команды опубликовала пресс-служба РПЛ. Отмечается, что Дзюба лишился капитанской повязки, и она перешла к хорватскому защитнику Деяну Ловрену.

Напомним, что матч «Зенит» - «Краснодар» начнется сегодня в Санкт-Петербурге в 19:00 по московскому времени.

Ранее главный тренер команды Станислав Черчесов объявил о том, что форвард «Зенита» Артем Дзюба не будет вызван на ноябрьский сбор сборной России по футболу. В ноябре сборную России ожидают выездные матчи против команды Молдавии, сборной Турции и команды Сербии.

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