Дзюба сыграет в матче против «Краснодара» без капитанской повязки

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сыграет с первых минут в матче 14-го тура Российской премьер-лиги против «Краснодара». Состав петербургской команды опубликовала пресс-служба РПЛ. Отмечается, что Дзюба лишился капитанской повязки, и она перешла к хорватскому защитнику Деяну Ловрену.

Напомним, что матч «Зенит» - «Краснодар» начнется сегодня в Санкт-Петербурге в 19:00 по московскому времени.

Ранее главный тренер команды Станислав Черчесов объявил о том, что форвард «Зенита» Артем Дзюба не будет вызван на ноябрьский сбор сборной России по футболу. В ноябре сборную России ожидают выездные матчи против команды Молдавии, сборной Турции и команды Сербии.