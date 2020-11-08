Боярский осудил отстранение Дзюбы из-за скандала

Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский считает, что личная жизнь футболиста Артема Дзюбы не должна влиять на его карьеру. Об этом он заявил разговоре со «Звездой».

«Абсолютно, это не имеет значения. Мало ли у кого какая личная жизнь – у актеров, у спортсменов, у художников. Это второстепенно, конечно, в профессии самое главное – результат», – сказал Боярский.

На вопрос, пострадает ли команда из-за возможного отстранения Дзюбы от игр, артист ответил: «Конечно».

Ранее сообщалось, что капитан сборной России по футболу не будет вызван на ноябрьский сбор команды из-за появления в Сети компрометирующего его видео.