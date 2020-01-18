Президент UFC назвал условие для реванша Макгрегора с Нурмагомедовым

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор получит право на реванш с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, если одержит верх в поединке с Дональдом Серроне.

Об этом заявил президент UFC Дана Уайт и добавил, что в случае, если непримиримые соперники вновь сойдутся в октагоне, то их встреча побьет все рекорды по продажам прав на телевизионные трансляций.

«Он получит то, чего ждал и просил. Он жаждет реванша с Хабибом, я думаю, это не такой уж большой секрет. Если он выиграет в эти выходные, то получит шанс на титульный бой», - цитирует портал Mmafighting заявление президента UFC.

Ближайшим поединком Хабиба Нурмагомедова станет встреча с Тони Фергюсоном, бой с которым запланирован на 18 апреля. Если Конор и Хабиб победят своих оппонентов, то их очная встреча может состояться осенью этого года.

Конор Макрегор - бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе. На его счету 25 боев, из них 21 победа. Последний поединок Макгрегор проиграл непобедимому россиянину Хабибу Нурмагомедову 6 октября 2018 года.