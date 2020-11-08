Сборная России по хоккею выиграла Кубок Карьяла

Хоккеисты сборной России со счетом 3:0 победили команду Чехии и молодежным составом выиграли первый этап Евротура - кубок Карьяла. Встреча команд прошла в Хельсинки.

Шайбы забросили россияне Родион Амиров (19-я минута), Егор Чинахов (21) и Егор Афанасьев (29).

Уточняется, что сборная России, которая выступала на турнире молодежным составом под руководством Игоря Ларионова, набрала восемь очков и заняла первое место на первом этапе Евротура. Команда Чехии набрала шесть очков и стала второй, пишет ТАСС.

Напомним, Евротур проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников - сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции - проводит у себя по одному этапу.

В прошлом году сборная России по хоккею уступила команде Чехии в матче заключительного, третьего тура первого этапа Евротура - Кубка Карьяла. Встреча, состоявшаяся на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки, завершилась со счетом 3:0 в пользу чешских спортсменов.