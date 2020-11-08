Сборная России завоевала четыре золотых медали в третий день чемпионата мира по самбо

Российские спортсмены завоевали четыре высшие награды в рамках третьего дня чемпионата мира по самбо, который проходит в Сербии.

Золота удостоились: Владимир Гладких в весовой категории до 57 кг, Алексей Иванов (до 82 кг), Валентин Молдавский (+100 кг), а также Вера Лоткова (до 52 кг).

Помимо этого, российские борцы Бислан Надюков, Вячеслав Михайлин, Александр Саликов завоевали серебряные медали. Бронза - у Екатерина Оноприенко и Жанары Кусановой.

Днем ранее на этом чемпионате наша команда завоевала пять золотых медалей.