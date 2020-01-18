Большунов победил в гонке на 15 км свободным стилем на этапе КМ в Чехии

Российский лыжник Александр Большунов победил в гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира, которых проходит в Чехии. Дистанцию в 15 километров свободным стилем Большунов преодолел за 33 минуты 45,0 секунды. На старт гонки россиянин выходил в статусе лидера общего зачета.

Вторым финишный створ пересек финский лыжник Ийво Нисканен, отставший от Большунова на 24,3 секунды. Замкнул тройку лучших на дистанции - норвежец Шур Рете (+40,0).

Еще один наш соотечественник Андрей Мельниченко пришел четвертым, отстав от лидера на 54,0 секунды.