Большунов победил в гонке на 15 км свободным стилем на этапе КМ в Чехии
Дистанцию в 15 километров свободным стилем Большунов преодолел за 33 минуты 45,0 секунды.
© Фото: Mathias Bergeld, Globallookpress
Российский лыжник Александр Большунов победил в гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира, которых проходит в Чехии. Дистанцию в 15 километров свободным стилем Большунов преодолел за 33 минуты 45,0 секунды. На старт гонки россиянин выходил в статусе лидера общего зачета.
Вторым финишный створ пересек финский лыжник Ийво Нисканен, отставший от Большунова на 24,3 секунды. Замкнул тройку лучших на дистанции - норвежец Шур Рете (+40,0).
Еще один наш соотечественник Андрей Мельниченко пришел четвертым, отстав от лидера на 54,0 секунды.