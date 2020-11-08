Нападающий «Зенита» Артем Дзюба не будет вызван на ноябрьский сбор сборной России по футболу. Об этом сообщил главный тренер команды Станислав Черчесов. Его комментарий приводит пресс-служба Российского футбольного союза.

«Ситуация, сложившаяся с Артемом Дзюбой, не имеет никакого отношения к сборной России со спортивной точки зрения. Тренерский штаб национальной команды прекрасно понимает, что сборная должна готовиться к ноябрьским матчам с Молдавией, Турцией и Сербией в условиях максимальной концентрации и не отвлекаться на посторонние вещи»,- заявил Черчесов.

В ноябре сборную России ждут выездные матчи против команды Молдавии, сборной Турции и команды Сербии.