Алина Загитова вернулась к тренировкам: видео

Олимпийская чемпионка Алина Загитова вернулась к активным тренировкам. Кадры занятий были опубликованы в Сети.

Изначально ролик разместила сама спортсменка в своем Instagram, а затем его «подхватили» аккаунты поклонников Загитовой.

На видео она исполняет свой каскад прыжков: тройной лутц и тройной риттбергер. Данная комбинация считается одной из сложнейших. Сама фигуристка неоднократно использовала эти элементы у себя в выступлениях.

В декабре 2019 года Загитова сразу после финала «Гран-при» объявила о приостановке карьеры, а на новогодних праздниках фигуристка участвовала в ледовом шоу Татьяны Навки.