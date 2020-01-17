Россияне заняли первые четыре места на 11-м этапе ралли «Дакар»

Команда «КАМАЗ-мастер» заняли первые четыре места на 11-м этапе ралли-рейда «Дакар».

Экипажи Андрея Каргинова (4 часа 44 минуты 51 секунда), Дмитрия Сотникова (+1 минута 27 секунд), Антона Шибалова (+3 минуты 25 секунд) и Эдуарда Николаева (+4 минут 18 секунд) не оставили противникам ни единого шанса обогнать их на участке с огромными песчаными дюнами. На трассе они обходили даже более легкие машины, которые просто врезались в песок.

Сегодня, 17 января, у спортсменов состоится заключительный финальный этап. У россиян есть хороший шанс занять весь пьедестал. В настоящее время в общем зачете они занимают первые два места, третьими идут белорусы.