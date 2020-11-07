Джокович в шестой раз завершит год в статусе первой ракетки мира

Сербский теннисист Новак Джокович досрочно гарантировал себе завершение сезона на первой строчке в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Об этом сообщается на сайте организации.

По количеству победных сезонов Джокович догнал американского теннисиста Пита Сампраса, который также завершал шесть сезонов на первой строчке рейтинга АТР.

В этом сезоне Джокович выиграл Открытый чемпионат Австралии и стал победителем на турнирах в Дубае, Нью-Йорке и Риме. Спортсмен, в мае отметивший свое 33-летие, стал самой возрастной первой ракеткой мира. Теннисист является 17-кратным обладателем трофеев турниров «Большого шлема». Он пять раз побеждал на Уимблдонском турнире, трижды завоевывал победу на Открытом чемпионате США и один раз становился триумфатором «Ролан Гаррос». В общей сложности серб имеет на своем счету 81 победу в одиночном разряде.

В 2020 году у Джоковича была два неприятных момента в карьере. Он был дисквалифицирован на US Open за агрессивное поведение после того, как отбросил мяч и попал в женщину-лайнсмена. Второй – разгром от Надаля на Открытом чемпионате Франции.