Семнадцать медалей: Россия продолжает лидировать в юношеской Олимпиаде

В швейцарской Лозанне сборная России по керлингу победила команду Новой Зеландии в матче за третье место турнира на юношеских Олимпийских играх.

Встреча завершилась со счетом 9:5. В составе российской сборной выступали Валерия Денисенко, Алина Фахрутдинова, Михаил Власенко и Николай Лысаков.

После семи соревновательных дней сборная России продолжает лидировать в официальном медальном зачете юношеской Олимпиады. Команда завоевала 17 медалей: пять золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые. Второй в медальном зачете идет Швейцария (5–5–3), а замыкает лидирующую тройку Япония (4–2–1).

В четверг, 16 января в аэропорту Домодедово встречали чемпионский рейс из Лозанны. Домой прилетели российские фигуристы, победители и призеры зимних юношеских Олимпийских игр. С собой они привезли 3 золотые, 5 серебряных и 3 бронзовых медали.