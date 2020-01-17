Путин поздравил команду «КАМАЗ-Мастер» с победой в ралли «Дакар-2020»

Президент России Владимир Путин поздравил команду «КАМАЗ-Мастер» с победой в «Дакар-2020». Российские пилоты стали лучшими в зачете грузовиков и это уже 17 по счету победа команды в истории марафона. Экипаж Андрея Каргинова, который лидировал в общем зачете, преодолел последний этап в 447 километров на одном дыхании и первым пересек финишный створ. Техника отработала безупречно и позволила россиянам взойти на высшую ступень пьедестала.

«Вы продемонстрировали огромные возможности и мощный потенциал отечественной автомобильной техники», - сказал президент, обращаясь к российским гонщикам.

Экипаж Каргинова, в который также входят штурман Андрей Мокеев и механик Игорь Леонов, финишировал на заключительном, двенадцатом, этапе ралли-марафона. Общее время победителей - 46 часов 33 минуты 36 секунд.

Второе место занял экипаж другого россиянина Антона Шибалова (отставание - 42 минуты 26 секунд), «бронза» у белоруса Сергея Вязовича на МАЗе (+2:04.42).