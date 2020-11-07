Российские спортсмены завоевали пять золотых медалей во второй день чемпионата мира по самбо

Российская сборная завоевала пять высших наград во второй день чемпионата мира по самбо, который проходит в Сербии.

Золото у мужчин выиграли Андрей Кубарков (весовая категория до 52 кг), Никита Клецков (до 68 кг) и Сергей Рябов (до 90 кг). У женщин - Елена Бондарева (до 48 кг) и Гульфия Мухтарова (до 60 кг). Еще одна российская спортсменка, Татьяна Зенченко, выступающая в категории до 72 кг, завоевала бронзу.

Кроме того, россиянин Мухтар Гамзаев одержал победу в схватке по правилам боевого самбо в категории до 57 кг.