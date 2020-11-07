Спорт «Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ Анна Касаткина Матч в Екатеринбурге закончился ничьей. © Фото: fcsm_official, VK Московский «Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ после игры в Екатеринбурге. Красно-белые сыграли с «Уралом» вничью. Матч 14-го тура Российской премьер-лиги в уральской столице закончился со счетом 2:2. По итогам игры «Спартак» набрал 28 очков и опередил петербургский «Зенит», у которого 27 очков, но остается матч в запасе. «Урал» набрал 15 очков в 14 матчах и занимает 11-е место. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика