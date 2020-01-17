Решение WADA не повлияет на подготовку к Евро-2020

Решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по отстранению российских спортсменов от участия во всех международных соревнований не скажется на подготовке и проведении чемпионата Европы по футболу. С таким заявлением выступили в оргкомитете.

Напомним, 9 декабря прошлого года исполком WADA единогласно проголосовал за лишение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия кодексу и наложил санкции на весь российский спорт. Отечественные спортсмены рискуют на четыре года лишиться права принимать участие в международных турнирах, а страна претендовать на их организацию и проведение.

Столь суровые меры стали следствием подозрений в недоказанных манипуляциях с базой данных московской антидопинговой лаборатории, в которой содержаться данные проб атлетов с 2012 по 2015 годы. Россия опротестовала взыскания в Международном спортивном арбитраже и теперь они могут вступить в силу только после его заключения.

Матчи чемпионата Европы по футболу-2020 пройдут с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы, включая Санкт-Петербург. На стадионе «Газпром Арена» состоятся три игры групповой стадии первенства и одна четвертьфинальная встреча.