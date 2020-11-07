Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему он решил завершить карьеру

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов объяснил, почему он принял решение о завершении спортивной карьеры. Он признался, что это далось ему нелегко. Об пишет портал ProstoProSport.

По его словам, многие его близкие и поклонники не рады его уходу из спорта. Но рано или поздно ему все равно пришлось бы это сделать.

«Сейчас я говорю близким, которые не рады моему завершению карьеры, что даже если бы я подрался еще 10 раз, то мне все равно пришлось бы принимать это решение», - пояснил Хабиб.

Он признался, что в поединке без отца все было по-другому. При этом он мог отказаться от боя с Джастином Гэтжи.

Напомним, что на турнире UFC 254 на Бойцовском острове в Абу-Даби россиянин Хабиб Нурмагомедов во втором раунде одержал победу над американцем Джастином Гэтжи, и в третий раз защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Сразу по окончании поединка, боец заявил о своем завершении спортивной карьеры.