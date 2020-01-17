Экипаж «КАМАЗ-мастер» выиграл «Дакар» в зачете грузовиков

Экипаж Каргинова, в который также входят штурман Андрей Мокеев и механик Игорь Леонов, финишировал на заключительном, двенадцатом, этапе ралли-марафона. Общее время победителей - 46 часов 33 минуты 36 секунд. Второе место занял экипаж другого россиянина Антона Шибалова (отставание - 42 минуты 26 секунд), «бронза» у белоруса Сергея Вязовича на МАЗе (+2:04.42).

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