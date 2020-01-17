«Руки и ноги были в крови»: Мастеркова рассказала о соперничестве на соревнованиях

Двукратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира Светлана Мастеркова рассказала, как соперница разодрала ей руку во время соревнований в Монако.

«Однажды я бежала в Монако, у нас была очень скоротечная дистанция. Соперница бежала чуть-чуть впереди меня. И она порвала мне всю руку своими шипами, когда делала захлест. Когда ты бежишь очень быстро, ты не можешь отпрыгнуть, иначе проиграешь. Ты должен бежать, независимо от того, что происходит. Когда я прибежала на финиш, я поняла, что и по рукам, и по ногам течет кровь», - вспомнила спортсменка в интервью программе «Десять фотографий с Ариной Шараповой».

Мастеркова также призналась, что на Олимпиаду в Атланте в 1996 году она отправилась с целью завоевать бронзу, а в итоге уехала оттуда с двумя золотыми медалями.

«Я планировала везде быть третьей. Я ехала бороться за третье место. На 800 метрах за 110 метров я поняла - никакой бронзы, никакого серебра, только золото. Когда я бежала 800 метров - это скоротечная дистанция - я для себя ставила две задачи: выбежать очень быстро, занять лидирующую позицию, чтобы тебя не толкали, не порвали ноги, не схватили за рукав, за нижнее белье», - поделилась воспоминаниями двукратная олимпийская чемпионка.

Светлана Мастеркова пережила шесть операций и училась ходить заново, бросила спорт ради замужества, но вернулась и выиграла Олимпиаду. Как обычная детская кукла определила ее дальнейшую судьбу, кто помог ей перебороть кризис непонимания в российской сборной и почему ее не выбрали главой Федерации легкой атлетики? Двукратная олимпийская чемпионка расскажет откровенно обо всем в программе «Десять фотографий с Ариной Шараповой». Смотрите 17 января в 23:10 на телеканале «Звезда».